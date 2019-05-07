Турция направит в Россию военных для обучения эксплуатации С-400

Около 100 турецких военнослужащих начнут обучаться в конце мая в одном из военных центров на территории России эксплуатации зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», полковой комплект которых в этом году будут поставлен в Турцию. Об этом сообщил в понедельник военно-дипломатический источник.

«Около 100 турецких военных в конце мая начнут обучение в одном из военных центров подготовки РФ по вопросам эксплуатации систем С-400, полковой комплект которых в соответствии с контрактом в 2019 году будут поставлен в Турцию», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что «продолжительность обучения составит примерно пять месяцев».

В «Рособоронэкспорте» не стали комментировать эту информацию.

Источник добавил, что военные из Турции будут осваивать С-400 одновременно со второй группой военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, которые начали обучение в том же центре в середине марта.

«Одновременное обучение зенитчиков Китая и Турции станет беспрецедентным в истории бывшего СССР и современной России», — добавил он.

Факт подписания контракта между Россией и Турцией на поставку С-400 был официально подтвержден в 2017 году. Турецкая сторона должна получить, в отличие от первого иностранного заказчика Китая, не два, а один полковой комплект этих систем. США предпринимают активные попытки не допустить поставок Турции этих вооружений.

С-400 «Триумф» (по кодификации НАТО — SA-21 Growler) — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии «стелс») и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.