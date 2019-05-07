Турция отказалась от введения квот в отношении импорта металлопродукции из России

Турция прекратила специальное защитное расследование по импорту стали, проводившееся, в частности, в отношении стальной продукции из России, без введения ограничительных мер. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.

«По итогам разбирательства турецкой стороной принято единогласное решение о завершении расследования без введения каких-либо ограничений в связи с отсутствием резкого и значительного роста импорта стальной продукции на турецкий рынок, а также серьезного ущерба или угрозы причинения такого ущерба турецким производителям», — отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, работа торгового представительства России в Турции позволила «консолидировать усилия по недопущению введения барьеров в отношении российской стальной продукции и сохранить российские поставки на турецкий рынок в среднем на сумму более $1,5 миллиарда».

Российские компании, согласно информации министерства, поставляют в Турцию в среднем более 30% от совокупного экспорта российской стальной продукции. Также Турция является основным экспортным рынком сбыта российского горячекатаного проката.

В апреле 2018 года Турция начала специальное расследование в отношении импорта стали, так как после введения США пошлин на импортную сталь привели к перенаправлению потоков продукции в Турцию. В октябре 2018 года Турция ввела временные квоты — импорт металла свыше установленной квоты облагался дополнительной 25%-й пошлиной.