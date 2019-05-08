Турецкая Roketsan разработала энергетическое оружие против дронов

Инженеры турецкой оборонной компании Roketsan разработали отечественный прототип электромагнитного оружия, предназначенного для уничтожения дронов со взрывчаткой и взрывных устройств кустарного производства, используемых террористами.

Система наземного электромагнитного оружия Alka была впервые представлена на оборонной выставке IDEF-2019 в Стамбуле.

Компания также показала видео испытаний отечественного прототипа электромагнитного оружия.

Турецкая компания Roketsan разработала систему наземного электромагнитного оружия Alka, предназначенную для уничтожения дроновhttps://t.co/nluMBz4xeX pic.twitter.com/fsDJm8Ghsn — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) May 8, 2019

Представитель Roketsan Угур Каясал сообщил, что система Alka разработана без зарубежной поддержки.

«Направленный электромагнитный импульс выводит из строя один или несколько дронов. Этот вид оружия может устанавливаться на бронетехнику и неподвижные объекты», — отметил Каясал.