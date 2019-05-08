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Турецкая Roketsan разработала энергетическое оружие против дронов

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
АНКАРА
Опубликовано 08.05.2019 14:34
Обновлено 08.05.2019 14:36
Фото: АА

Инженеры турецкой оборонной компании Roketsan разработали отечественный прототип электромагнитного оружия, предназначенного для уничтожения дронов со взрывчаткой и взрывных устройств кустарного производства, используемых террористами.

Система наземного электромагнитного оружия Alka была впервые представлена на оборонной выставке IDEF-2019 в Стамбуле.

Компания также показала видео испытаний отечественного прототипа электромагнитного оружия.

Представитель Roketsan Угур Каясал сообщил, что система Alka разработана без зарубежной поддержки.

«Направленный электромагнитный импульс выводит из строя один или несколько дронов. Этот вид оружия может устанавливаться на бронетехнику и неподвижные объекты», — отметил Каясал.

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