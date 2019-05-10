Речи об отсрочке поставок Турции С-400 не идет — Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции опроверг утверждения об отсрочке на неопределенный срок передачи Анкаре российских ЗРК С-400.

«С нашей стороны не озвучивалось заявлений об отсрочке доставки в Турцию С-400», — сказал, в частности, Чавушоглу.

Комментируя заявления США относительно несовместимости С-400 с системами НАТО, в том числе самолетами F-35, Чавушоглу напомнил, что Турция предложила создать рабочую группу с участием экспертов США и НАТО для изучения данного вопроса. «Для изучения существующих озабоченностей следует сформировать рабочую группу. Пусть они представят нам свое мнение, отчеты», — сказал Чавушоглу.

Дипломат подчеркнул, что в вопросе приобретения С-400 Турция предпринимает «прозрачные и уверенные шаги».

Чавушоглу также отметил, что в ситуации вокруг С-400 Анкара занимает предельно конструктивную и искреннюю позицию. «Так как мы не смогли приобрести крайне необходимую нам систему у своих союзников, мы приняли решение купить ее у России, потому что она представила самое лучшее предложение. В ответ на сомнения (США – ред.) по данному вопросу мы озвучили конструктивные предложения. США следует принять их. Таким образом, мы сможем разрешить этот вопрос как союзники», — пояснил он.

Дипломат также анонсировал телефонный разговор с американским коллегой Майком Помпео.

По словам Чавушоглу, переговоры глав внешнеполитических ведомств Турции и США состоятся в субботу.