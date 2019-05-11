«Турецкий поток» введут в эксплуатацию к концу года

Газопровод «Турецкий поток» будет введен в эксплуатацию к концу 2019 года, как и было запланировано. Об этом сказала Агентству Анадолу представитель консорциума «Турецкий поток» Аслы Эсен в Берлине.

Представитель консорциума напомнила, что проект «Турецкий поток» предусматривает строительство двух веток суммарной мощностью прокачки 31,5 миллиарда кубометров газа в год.

Завершено строительство морского участка газопровода «Турецкий поток», и начались испытания по устойчивости и безопасности, сказала Эсен.

По ее словам, также завершено строительство сухопутного участка газопровода на территории России.

«Проект, как и было запланировано, будет введен в эксплуатацию в конце 2019 года. Завершено более 70 процентов работ в рамках строительства приемного терминала в поселке Кыйыкей, которое считается последним этапом реализации проекта. Поэтому, несомненно, трубопровод будет сдан в эксплуатацию в срок», — сказала Эсен.

Проект «Турецкий поток» предусматривает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее — к границе с Грецией. Длина морской части трубы должна составить около 930 километров, сухопутного участка по турецкой территории — 180 километров. Первая нитка трубопровода предназначена для поставок газа на турецкий рынок, вторая — на рынки стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность прокачки каждой нитки составит 15,75 миллиарда кубометров газа в год.