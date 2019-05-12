Российский бизнесмен Усманов попал в десятку богатейших бизнесменов в Великобритании

Российский бизнесмен Алишер Усманов занял восьмое место в рейтинге самых богатых бизнесменов в Великобритании. Список был опубликован в воскресенье газетой The Sunday Times. Его состояние оценивается в 11,339 миллиарда фунтов стерлингов (14,73 миллиарда долларов). В 2018 году он также находился в рейтинге на 8 месте с 10,556 миллиарда фунтов стерлингов (14,29 миллиарда долларов),

В рейтинг The Sunday Times вошел еще один российский предприниматель — на 9 месте оказался Роман Абрамович, его состояние оценили в 11,221 миллиарда фунтов стерлингов (14,58 миллиарда долларов). Годом ранее бизнесмен занимал 13-ю строчку с 9,333 миллиарда фунтов (12,64 миллиарда долларов). Впервые в рейтинг вошел основатель «Альфа-группы» Михаил Фридман, он занимает 10 строчку с 10,9 миллиардами фунтов стерлингов (14,1 миллиарда долларов),

Первое место рейтинга заняли индийские предприниматели Шри и Гопи Хиндуя с 22 млрд фунтов (28,5 миллиарда долларов), увеличив свое состояние на 1,356 миллиарда фунтов (1,76 миллиарда долларов) по сравнению с прошлым годом.

Возглавлявший рейтинг в прошлом году Джим Рэтклифф расположился на третьей строчке с 18,15 миллиардами фунтов стерлингов (23,58 миллиарда долларов).