«Газпром» ожидает начала поставок по «Турецкому потоку» к 31 декабря

«Газпром» ожидает первую поставку газа по «Турецкому потоку» в последней декаде декабря. Об этом сообщил заместитель председателя правления компании Олег Аксютин в ходе пресс-конференции.

«По «Турецкому потоку» мы ожидаем уже поставку газа к 31 декабря. Ясно, что часть морская уже готова. Сухопутная часть с российской стороны готова на 100%, готовность с турецкой стороны составляет порядка 73,5%. Мы рассчитываем, что в ноябре мы будем иметь полную степень готовности, — сказал Аксютин. — Ориентируемся на последнюю декаду декабря».

Первая нитка «Турецкого потока» предназначена для снабжения российским газом внутреннего рынка Турции, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Трубопровод протяженностью 930 километров проходит по дну Черного моря до побережья Турции. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 километров. Мощность каждой нитки — 15,75 миллиарда кубометров газа в год.