Турция и Россия вскоре могут отменить визы для водителей грузовиков — МИД РФ

Турция и Россия в ближайшее время могут договориться об отмене виз для водителей большегрузных автомобилей. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции директор Консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

«Касательно водителей большегрузных автомобилей, то мы заинтересованы в том, чтобы турецкие и российские водители въезжали без виз, — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах отмены виз для данной категории. — Вопрос решается, находится в процессе».

«Надеюсь, что в ближайшее время, если ничего экстраординарного не произойдет, мы обо всем договоримся», — добавил дипломат.

Говоря о возможности введения такого режима для владельцев служебных паспортов, Волынкин рассказал, что процесс идет постепенно.

«В Турции есть не только служебные, но и специальные паспорта, обладателями которых являются около 800 тысяч человек, — обратил внимание глава департамента. — Турецкая сторона настаивает на том, чтобы эти паспорта давали возможность безвизового въезда. Мы идем навстречу в этом вопросе и уже предложили для определенных целей безвизовый въезд по служебным и специальным паспортам».

По его словам, рассматривается вопрос о том, чтобы по данным видам документов можно было въезжать с любыми целями.