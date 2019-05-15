Турция не намерена откладывать поставку С-400 — глава МИД Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о приверженности Анкары реализации оборонного контракта с Россией по зенитным ракетным комплексам С-400.

«Турция не намерена откладывать поставку С-400», — подчеркнул Чавушоглу.

Глава дипломатии подчеркнул, что Анкара не собирается отменять или приостанавливать контракт с Москвой.

При этом Чавушоглу напомнил о готовности турецкой стороны к формированию рабочей группы, которая устранила бы обеспокоенность американской стороны по контракту на С-400. «Анкара выступила с конструктивным предложением по формированию экспертной группы. Если США уверены в своих утверждениях, то должны принять предложение турецкой стороны», - сказал министр.

По словам Чавушоглу, в состав рабочей группы также должны войти представители НАТО.

Министр подчеркнул, что турецко-американские консультации по данному вопросу продолжаются.

«Рабочая группа подготовит доклад. Выдвигая какие-либо условия мы ничего не добьемся», — сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции подчеркнул, что тема российско-турецкого контракта не подлежит обсуждению. Этот вопрос закрыт, добавил министр.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что сбоев в реализации договоренности по поставкам Турции С-400 пока нет.

Факт подписания контракта между Россией и Турцией на поставку С-400 был официально подтвержден в 2017 году. Турецкая сторона должна получить, в отличие от первого иностранного заказчика Китая, не два, а один полковой комплект этих систем. США предпринимают активные попытки не допустить поставок Турции этих вооружений.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности.