Число посетивших Турцию иностранцев выросло на 24%

Число иностранцев, посетивших Турцию в апреле 2019 года, выросло на 24 процента. Об этом сказал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, сообщает ведомство.

По его словам, больше всего иностранцев в указанный период прибыло в Турцию из Германии (48 процентов от общего числа).

С апреля 2018 года растет число посетивших Турцию граждан России и Великобритании, отметил министр.

По числу посетивших Турцию иностранцев лидируют граждане Германии, России (34 процента) и Великобритании (31 процент), сказал Эрсой.