Рекордные 89,4 миллиона туристов посетили Францию в 2018

Посещаемость туристами Франции продолжала расти в 2018 году, что позволило стране побить свой прежний мировой рекорд и достичь показателя 89,4 миллиона иностранцев. Об этом сообщило в пятницу правительство страны по результатам заседания его комитета по туризму.

В правительственном сообщении подчеркивается, что «Франция остается по результатам 2018 года на первом месте в мире по посещаемости иностранными туристами» При этом наряду с туристическим потоком, увеличившимся по сравнению с 2017 годом на 3 процентных пункта, возросли на 5 процентных пунктов и расходы у людей, приезжающих с туристическими целями в страну — они превышают 56 миллиардов евро. Теперь правительство Франции берет курс на достижение показателя иностранных туристов 100 миллионов человек.

Наибольшее увеличение числа туристов отмечено в предыдущем году по азиатскому направлению — плюс 7,4 процентных пункта. Однако в целом большая часть туристического потока, 79%, направлялась во Францию из европейских стран.

В сообщении французского правительства, однако, отмечается, что деятельность туристического сектора в 2019 году проходит в иных условиях, чем прежде — по причине непрекращающихся акций протеста «желтых жилетов». При этом признается, что показатели первого квартала указывают на «отрицательное воздействие» этих протестов. В частности, в январе — феврале бронирование номеров в гостиницах снизилось на 5,6 процентных пункта. В то же время правительство отмечает, что «владельцы объектов гостиничного сектора, согласно проведенному исследованию, сохраняют оптимизм относительно финансовых перспектив года».

О возможном улучшении ситуации свидетельствует то, что резервирование авиабилетов из США во Францию на предстоящие 6 месяцев возросло на 3,4 процентных пункта. Из США во Францию прибывает самая крупная группа туристов после европейской.