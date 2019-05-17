США вдвое снизили пошлины на турецкую сталь, но лишили Турцию торговых льгот

США вдвое снизили пошлины на турецкую сталь — с 50% до 25%, cоответствующее распоряжение издал президент Дональд Трамп.

Решение принято в связи с тем, что в 2018 году американский импорт стали сократился на 12 процентов, а импорт стали из Турции — на 48 процентов.

10 августа 2018 года Трамп удвоил ставки таможенных пошлин на сталь и алюминий из Турции. Пошлины на алюминий составили 20%, на сталь — 50%.

В то же время Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией, исключив ее из списка развивающихся стран-бенефициаров в рамках так называемой программы преференций для импорта.

«Я пришел к выводу, что, учитывая ее [Турции] уровень экономического развития, было бы целесообразным отменить с 17 мая 2019 года обозначение Турции в качестве развивающейся страны-бенефициара», — говорится в заявлении президента США. В соответствии с этим Вашингтон прекращают особый льготный режим торговли с Анкарой.

В сообщении отмечается, что американский лидер уведомил о своем решении Конгресс США и власти Турции заблаговременно — 4 марта 2019 года.