Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан создали Тюркскую торговую палату

Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан создали Тюркскую торгово-промышленную палату, подписание устава которой прошло в пятницу в Нур-Султане. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

«Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин принял участие в церемонии подписания устава Тюркской торгово-промышленной палаты в рамках заседания Тюркского делового совета, проходящего на полях XII Астанинского экономического форума», — говорится в сообщении.

Подписантами выступили председатель правления Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» Аблай Мырзахметов, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев, президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Марат Шаршекеев, президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции Рифат Хисарджыклыоглу.

«Трансформация Тюркского делового совета в международную организацию даст новый импульс развитию экономической кооперации между тюркскими странами. Это позволит расширить деловое сотрудничество и усилить приток инвестиций в экономику Казахстана», — говорится в сообщении.

Отмечено, что общий объем ВВП тюркских стран составляет более 1 триллиона долларов, население превышает 150 миллионов человек. Эти страны ежегодно импортируют продукцию на более чем 260 миллиардов долларов. Единая палата создаст основу для увеличения производства продукции внутри этих стран, обеспечит коллективное импортозамещение.

Тюркская палата создана по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в целях укрепления регионального развития.

«Правительство Казахстана поддерживает и помогает Тюркскому совету в его работе и развитии. С нашей стороны от имени правительства Казахстана полностью приветствуем эту идею», — сказал Мамин, выразив надежду, что создание Тюркской торгово-промышленной палаты даст новый серьезный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества между бизнес-сообществами стран.

Кроме того, в рамках форума турецким YDA Holding было подписано соглашение о строительстве и эксплуатации международного аэропорта в казахстанском Туркестане.

Глава правления YDA Holding Хусеин Арслан сказал агентству «Анадолу», что проект строительства международного аэропорта в Туркестане предусматривает инвестиции в размере 120 миллионов долларов.

По словам Арслана, новый аэропорт станет региональным воздушным хабом.

«Этот аэропорт станет первой воздушной гаванью в Казахстане, построенной в постсоветский период. Церемония закладки фундамента состоится 18 мая. Проект планируется завершить за 1,5 года. В декабре 2021 года из аэропорта будет выполнен первый рейс», — сказал Арслан.