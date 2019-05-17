Google создал новую технологию перевода, имитирующую голос пользователя

Компания Google представила новую платформу Translatotron, которая способна напрямую переводить речь с одного языка на другой, сохраняя особенности голоса говорящего, сообщает компания.

Служба Translatotron станет первым приложением, способным напрямую переводить речь на разные языки с сохранением интонации.

Новая платформа перевода выведет Google Translate, который широко используют во мире, на новый уровень.

Качество перевода Translatotron, которое было разработано для облегчения общения людей, говорящих на разных языках, измерялось с помощью специальных методов.

Результаты исследования показали, что Translatotron умеет сохранять интонации в речи и даже копировать голос говорящего при переводе.

Google пока не проинформировал о сроках внедрения платформы Translatotron.