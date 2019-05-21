Украина возобновила транзит российской нефти в Евросоюз

Компания «Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти в направлении стран Европы, в настоящее время поставки ведутся в адрес Венгрии. Об этом во вторник сообщила компания.

«21 мая в 10:46 АО «Укртранснафта» возобновила прием российской нефти на линейной производственно-диспетчерской станции «Мозырь» (Беларусь) для дальнейшей ее транспортировки в направлении европейских потребителей», — сказано в сообщении компании в Facebook. В нем отмечается, что готовность принимать нефть подтвердили в пункте приема — сдачи нефти «Фенешлитке» (Венгрия), поэтому компания возобновила транзит нефти для венгерских потребителей.

19 апреля концерн «Белнефтехим» сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ. Компания «Гомельтранснефть Дружба» 24 апреля остановила транзит «грязной» российской нефти в Европу. Оба белорусских НПЗ — ОАО «Мозырский НПЗ» и ОАО «Нафтан» — сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки, а также вынужденно приостановили экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Нефть, соответствующая стандарту, поступила на границу Беларуси по нефтепроводу «Дружба» 2 мая, 4 мая — на линейную производственно-диспетчерскую станцию «Мозырь». 16 мая в Москве вице-премьеры России и Беларуси Дмитрий Козак и Игорь Ляшенко провели переговоры, по итогам которых оптимистично оценили восстановление нормальной работы трубопровода.

17 мая «Белнефтехим» сообщил, что транзитные прокачки нефти Беларусью в направлении Украины приостановлены из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки «грязной» нефти, находящейся в трубопроводе «Дружба». Глава Минэнерго РФ Александр Новак 19 мая сообщил, что прокачка чистой российской нефти по трубопроводу в сторону Польши начнется в понедельник. Что касается южного направления, там, по словам министра, идет нормализация ситуации.