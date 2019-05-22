Кремль считает неприемлемыми ультиматумы США Турции из-за С-400

Кремль считает непозволительными требования США к Турции отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, а саму сделку расценивает как свершившуюся. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что Вашингтон дал Анкаре две недели на то, чтобы отказаться от С-400.

«К ультиматумам в целом мы относимся чрезвычайно негативно, мы считаем непозволительными подобные ультиматумы», — сказал Песков. По его словам, Кремль исходит из того, что руководство Турции, в том числе президент Реджеп Тайип Эрдоган, неоднократно называли данную сделку уже свершенной.

«Из этого и исходим, эта сделка реализуется», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщил во вторник американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в Госдепартаменте, Турции надлежит в срок чуть более двух недель окончательно определиться с вопросом закупок американских истребителей-бомбардировщиков F-35 и российских ЗРС С-400. В противном случае США грозят Анкаре самыми негативными последствиями. Вашингтон требует от Анкары к концу первой недели июня аннулировать закупку С-400. Данное предложение США является окончательным, иных отсрочек не будет, подчеркнули источники телеканала.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор компании «Ростех» Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

С-400 «Триумф» — ЗРС большой дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.