Республика Сербская намерена присоединиться к «Турецкому потоку»

Республика Сербская, которая входит в состав Боснии и Герцеговины, намерена построить у себя ветку газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил в среду после встречи с послом России в Боснии и Герцеговине Петром Иванцовым председатель Президиума БиГ Милорад Додик.

«Российская Федерация активно работает в Республике Сербской, мы хотим расширить это. Ключевой вопрос, которым мы будем заниматься в будущем, это строительство газопровода, части ветки, которая будет соединяться с тем, что носит название «Турецкий поток». Думаю, было бы важно, чтобы и в Сараево, в Федерации, поговорили на эту тему, чтобы укрепить газоснабжение всей Боснии и Герцеговины. Мы хотим от Биелины до Баня-Луки построить газопровод, это станет одной из тем в Санкт-Петербурге», — заявил Додик в эфире национального телевидения РТРС.

Милорад Додик посетит с визитом Санк-Петербург 6 июня, чтобы принять участие в программе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2019 года. ПМЭФ проводится с 1997 года и стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В 2019 году форум пройдет с 6 до 8 июня.

Ранее соседняя с Республикой Сербской Сербия начала строительные работы на своем участке газопровода, не дожидаясь завершения работ на болгарском участке. Агентство по энергетике Сербии 5 марта одобрило начало строительства, которое планировалось начать в апреле. Реализацией проекта строительства в Сербии трубопровода от границы с Болгарией до границы с Венгрией занимается совместное предприятие «Газпрома» и «Сербиягаза» Gastrans d.o.o. Novi Sad. Сербский участок «Турецкого потока» начнет поставлять газ до конца апреля 2020 года.

Предполагается, что сербский участок «Турецкого потока» начнется у города Заечар на границе с Болгарией и пересечет границу с Венгрией близ города Хоргош. Входная мощность, как ожидается, составит около 13,88 млн куб. метров газа в сутки, выходная — около 10 миллионов кубометров.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка будет предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков «Газпром» рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.