Турция вдвое снизила пошлины на ряд товаров из США

Турция вдвое снизила пошлины на 22 наименования товаров из США. Об этом написала в Twitter министр торговли Рухсар Пекджан.

Таким образом, дополнительный налог на товары из США в размере 521,2 миллиона долларов будет снижен до 260,6 миллиона долларов, отметила министр.

Пекджан напомнила, что на прошлой неделе Белый дом объявил о снижении вдвое пошлины на импорт турецкой стали — с 50% до 25%.

Снижение пошлин на 22 наименования товаров из США стало ответным шагом Турции, написала министр.

«Министерство продолжит работать над устранением препятствий в торговле с США и доведением двустороннего товарооборота до 75 миллиардов долларов в соответствии с решением правительств двух стран», — заявила Пекджан.