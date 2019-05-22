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Турция вдвое снизила пошлины на ряд товаров из США

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
АНКАРА
Опубликовано 22.05.2019 13:46
Фото из архива

Турция вдвое снизила пошлины на 22 наименования товаров из США. Об этом написала в Twitter министр торговли Рухсар Пекджан.

Таким образом, дополнительный налог на товары из США в размере 521,2 миллиона долларов будет снижен до 260,6 миллиона долларов, отметила министр.

Пекджан напомнила, что на прошлой неделе Белый дом объявил о снижении вдвое пошлины на импорт турецкой стали — с 50% до 25%.

Снижение пошлин на 22 наименования товаров из США стало ответным шагом Турции, написала министр.

«Министерство продолжит работать над устранением препятствий в торговле с США и доведением двустороннего товарооборота до 75 миллиардов долларов в соответствии с решением правительств двух стран», — заявила Пекджан.

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