МИД Турции опроверг информацию об ультиматуме США по поставкам С-400

В Анкаре опровергли информацию о том, что Вашингтон потребовал от Турции к концу первой недели июня аннулировать сделку с Россией по закупке ЗРК С-400.

«На официальном уровне ничего подобного не было. В марте США обновили свое предыдущее предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов Patriot. На самом деле, мы считаем, что речь шла об этом предложении», — сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран.

По его словам, позиция Турции по С-400 не изменилась, контракт на поставку российских ЗРК является завершенной сделкой, и турецкие военные уже отправились в Россию на обучение.

В ходе встречи с представителями турецких СМИ в американской столице замглавы МИД указал, что Анкара не согласна с применением санкций США в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), поскольку договор с Москвой по поставкам С-400 был заключен еще до принятия этого закона.

Во вторник американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в Госдепартаменте сообщил, что Турции надлежит в срок чуть более двух недель окончательно определиться с вопросом закупок американских истребителей-бомбардировщиков F-35 и российских ЗРС С-400. Вашингтон требует от Турции к концу первой недели июня аннулировать закупку С-400, в противном случае США грозит Анкаре негативными последствиями.

В декабре 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о подписании контракта с Россией на поставку ЗРК С-400. Позднее глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов уточнил, что речь идёт о поставке четырёх дивизионов С-400 на общую сумму порядка 25 миллиардов долларов.