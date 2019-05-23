Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих брендов мира

Американская корпорация Apple возглавила рейтинг самых дорогих мировых брендов, который составляет Forbes, с выручкой в $266 миллиардов.

В тройку лидеров также попали Google (выручка — $136 миллиардов) и Microsoft ($110 миллиардов).

Общая стоимость 100 самых дорогих брендов составляет $2,33 триллиона, что на 8% больше, чем в прошлом году. Быстрее всего дорожают IT-бренды, в частности, Amazon, чья стоимость выросла на 37% — до $97 миллиардов.

Рост также показали Netflix (+34%), Google (+27%) и Adobe (+27%). А вот стоимость бренда H&M упала на 12% — до $11,5 миллиарда. В издании напомнили, что шведская розничная сеть в прошлом году столкнулась с трудностями и была вынуждена снизить цены на одежду, чтобы избавиться от лишних запасов.

Американским компаниям принадлежат 56 брендов в рейтинге топ-100. За ними следует Германия (11 брендов), Франция (7) и Япония (6).

Amazon занимает 4-е место рейтинги самых дорогих мировых брендов. За ним следует Facebook, Coca-Cola, Samsung, Disney, Toyota и McDonald's.