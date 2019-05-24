Турция надеется на увеличение товарооборота с Казахстаном — глава МИД

Турция надеется, что товарооборот с Казахстаном достигнет 10 миллиардов долларов. Об этом сообщил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу по итогам встречи в пятницу в Нур-Султане с министром иностранных дел Казахстана Бейбутом Атамкуловым.

«Мы хотим увеличить товарооборот между нашими странами до 5 млрд долларов, и, возможно, он достигнет даже 10 млрд долларов. Мы хотим провести заседания рабочих групп и также создать комиссию для того, чтобы механизм претворения наших планов заработал системно», — сказал Чавушоглу.

Он отметил, что турецкая сторона приложит усилия, чтобы развивать сотрудничество с Казахстаном во всех направлениях, в том числе в аграрном секторе, в сфере инвестиций.

Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов сообщил, что за первые три месяца этого года двусторонний товарооборот с Турцией набрал высокие темпы роста, достигнув 632 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается более чем 50-процентный рост.

По данным МИД Казахстана, за 2018 год объем двусторонней торговли с Турцией составил 1,897 миллиарда долларов, в том числе экспорт из Казахстана достиг 1,242 миллиарда долларов, а импорт из Турции — 655 миллионов долларов.

Турецкий министр отметил, что рад находиться в столице дружественного Казахстана.

«Вчера мы были в Шымкенте, где когда-то вы были губернатором. Желаю вам удачи на посту главы МИД Казахстана», — сказал Чавушоглу.

По его словам, ведется подготовка к заседанию Совета сотрудничества высокого уровня Турция-Казахстан, которое запланировано на конец текущего года.

«После того, как елбасы, аксакал тюркского мира Нурсултан Назарбаев подал в отставку, его место занял новый президент. С господином Жомартом Токаевым нас также связывают давние отношения», — сказал Чавушоглу.

По словам министра, он рад предстоящим встречам с Нурсултаном Назарбаевым и Жомартом Токаевым. Надеюсь, встречи пройдут продуктивно, сказал Чавушоглу.

Атамкулов, в свою очередь, отметил, что динамика взаимных визитов является показателем усилий Турции и Казахстана для развития политического диалога и стратегического сотрудничества.