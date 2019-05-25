10 новых авиакомпаний начали выполнять рейсы в Стамбул — министр

После открытия нового аэропорта «Стамбул» 10 авиакомпаний из девяти стран впервые начали выполнять рейсы в Стамбул. Об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Джахит Турхан на открытии пресс-центра Ассоциации корреспондентов аэропортов Стамбула (IHMD).

По его словам, гражданская авиация Турции добилась больших успехов как внутри страны, так и за рубежом.

В Турции в 2002 году внутренние авиарейсы выполнялись по 26 направлениям, а сегодня — по 56 направлениям, отметил министр.

По словам главы ведомства, самолеты турецких авиакомпаний в 2003 году выполняли рейсы по 60 направлениям в 50 стран, а в 2018 году — по 318 направлениям в 124 страны.

«Только за 1,5 месяца «Стамбульский аэропорт» обслужил свыше 49 тысяч самолетов. До 19 мая 1,78 миллиона пассажиров было перевезено в Турции на внутренних линиях, 5,9 миллиона — на международных. В целом пассажиропоток в «Стамбульском аэропорту» составил 7,69 миллиона. Многие крупные аэропорты мира не обслуживают такое большое число пассажиров в год. После открытия «Стамбульского аэропорта» 10 авиакомпаний из девяти стран мира впервые начали летать в Стамбул. Среди них — авиакомпании Китая, Индии, Туниса, Черногории, Алжира и Эфиопии», — сказал Турхан.

Открытие «Стамбульского аэропорта» состоялось 29 октября 2018 года с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Первый этап «Стамбульского аэропорта» будет обслуживать 90 миллионов пассажиров в год. После завершения всех этапов строительства крупнейший в мире аэропорт будет ежегодно обслуживать до 200 миллионов пассажиров. Инвестиции в строительство аэропорта составили в целом 10,247 миллиарда евро. Таким образом, строительство аэропорта «Стамбул» стало самым крупным инвестиционным проектом за всю историю Турции. Доходы от эксплуатации аэропорта за первые 25 лет составят 22,152 миллиарда долларов.