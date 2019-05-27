Открытие финансового центра Стамбула запланировано на 2022 год

Открытие финансового центра в Стамбуле намечено на начало 2022 года, сообщил в понедельник глава финансового офиса Администрации президента Турции Гёксель Ашан.

По его словам, власти Турции намерены превратить Стамбул в международный финансовый хаб.

Ашан отметил, что большая часть Стамбульского финансового центра будет состоять из представительств компаний, занимающихся финансовыми технологиями и инновациями (fintech).

Пристальный интерес к Стамбульскому финансовому центру проявляют на Ближнем Востоке и в Лондоне, добавил он.

Ашан также сообщил, что в Турции будет создан крупный финансовый «технопарк» с акцентом на стартапы.