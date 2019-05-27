Товарооборот Турции с Узбекистаном вырос на 26%

Товарооборот между Турцией и Узбекистаном в январе-апреле 2019 года вырос на 26,1 процента — до 730,6 миллиона долларов, сообщает Государственный комитет Узбекистана по статистике.

По данным госкомитета, в указанный период Турция заняла пятое место в списке внешнеторговых партнеров Узбекистана. Доля Турции в общем объеме внешней торговли Узбекистана составила 5,8%.

В ТОП-5 основных торговых партнеров Узбекистана, помимо Турции, также вошли Китай, Россия, Казахстан и Южная Корея.

В январе-апреле узбекский экспорт в Турцию составил 347,1 миллиона долларов, а узбекский импорт из Турции — 383,5 миллиона долларов.

По итогам 2018 года товарооборот между Турцией и Узбекистаном вырос на 39,9 процента — до 2,17 миллиарда долларов.