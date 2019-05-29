Задержек с поставками С-400 в Турцию нет — Песков

Никаких задержек с поставками С-400 в Турцию нет, выполнение контракта идет по плану, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Поставка (С-400) осуществляется раньше тех сроков, которые изначально были запланированы, по просьбе турецкой стороны. Что касается нюансов по дням, по месяцам, это не к нам вопрос. Но там все идет по плану. Там нет никакой задержки, там все по плану», — сказал Песков.

В понедельник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что российский технический персонал приедет в республику для проведения работ по установке зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Он подчеркнул, что вопрос с приобретением С-400 закрыт, «это завершенное дело».

Говоря о сроках поставок российских систем в Турцию, глава Минобороны отметил, что «в июне они могут еще не быть доставлены [в Турцию], они приедут в предстоящие месяцы». По его словам, «процесс уже начался».

Контракт России с Турцией

Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор компании «Ростех» Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.