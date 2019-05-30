Турецкий экспорт обуви в 2018 составил рекордные $888,1 млн

Турецкий экспорт обуви в январе-апреле вырос на 4,3 процента по сравнению с 2018 годом и составил 383 миллиона долларов. Об этом сказал глава совета директоров Ассоциации турецких производителей обуви (TASD) Абдулсабур Эндиджан.

«Планируем до конца года довести турецкий экспорт обуви до 1,2 миллиарда долларов. Полагаю, добиться этого показателя будет несложно», — сказал Эндиджан.

Глава совета директоров напомнил, что в 2018 году экспорт Турции в целом вырос на 7,1 процента, в том числе кожи и кожаных изделий — на 9,5 процента, продукции обувного сектора — на 15,6 процента.

Турецкий экспорт обуви в прошлом году составил 888,1 миллиона долларов, что является рекордным показателем, отметил Эндиджан.

По его словам, рост показателей в сфере производства обуви оказывает положительное влияние на профицит внешнеторгового баланса Турции.