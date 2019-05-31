Компания Uber прекратила деятельность в Стамбуле

Компания Uber в пятницу объявила о прекращении своей деятельности в Стамбуле.

«К сожалению, мы должны принять очень трудное решение прекратить деятельность UberXL в Стамбуле начиная с 31 мая», — говорится в заявлении компании.

Выразив свое желание быть долгосрочным партнером Турции, Uber заявил, что стремится работать с правительством страны и всеми заинтересованными сторонами.

«Более 4 миллионов турецких пользователей установили приложение Uber, а 12 тысяч водителей UberXL и 6 тысяч компаний получали доход благодаря Uber», — отметили в компании.

Выступая после ифтара 24 мая, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос Uber в Турции закрыт. По его словам Uber ничем не отличается от нелицензионного вождения такси, и тем самым покушается на права водителей такси.

Uber — популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах. Компания начала свою деятельность в Турции в 2014 году.