МИД Турции опроверг сообщения о возможной отсрочке поставок С-400

Задержек с поставками С-400 в Турцию нет — Песков

Министерство иностранных дел Турции опровергло сообщения об обсуждении Анкарой вопроса переноса сроков поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400 по требованию США.

«Сообщения в некоторых СМИ о том, что Турция якобы рассматривает вопрос о переносе сроков поставок ЗРК С-400 по требованию США, не соответствуют действительности», — заявил в пятницу официальный представитель МИД Хами Аксой.

По его словам, реализация контракта по ЗРК С-400 идет по плану.

Аксой также напомнил, что ранее Анкара снова предложила Вашингтону сформировать совместную рабочую группу по С-400 для обсуждения опасений США относительно возможного ущерба, который может быть нанесен НАТО и истребителю F-35 при эксплуатации С-400.

«Наше предложение о созыве совещания такой рабочей группы сохраняет актуальность», — указал дипломат.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в поставках F-35.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года, а доставка комплексов на территорию республики может произойти в июне-июле. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор компании «Ростех» Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.