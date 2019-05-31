Трамп принял предложение Эрдогана создать группу по С-400 — СМИ

Президент США Дональд Трамп позитивно отнесся к предложению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана сформировать совместную рабочую группу для разрешения разногласий по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом СМИ сообщили в пятницу.

Трамп не послушал Пентагон и Государственный департамент США и согласился сформировать рабочую группу во время телефонного разговора между ним и Эрдоганом в среду, утверждает издание Middle East Eye, которое цитирует анонимные турецкие источники.

Оперативный комментарий Белого дома на данный момент получить не удалось.

Между тем американское агентство Bloomberg отмечает, что Трамп принял предложение турецкого коллеги сформировать такую комиссию. Ранее Эрдоган дважды выступал с аналогичным предложением. Однако, как утверждает Bloomberg, два лидера расходятся в том, что комиссия должна будет делать.

Ранее в пятницу официальный представитель МИД Турции Хами Аксой также опроверг информацию СМИ о том, что Анкара якобы рассматривает просьбу Вашингтона отсрочить поставки С-400.

С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов. США предпринимают активные попытки не допустить покупку Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в поставках F-35.