Турция построит 5 судов стоимостью $2,3 миллиарда для ВМС Индии

Компания Turkish Associated International Shipyards (TAIS) выиграла тендер на строительство пяти судов стоимостью более 2 миллиардов долларов для Военно-морских сил Индии.

TAIS выиграла тендер на строительство пяти танкеров-бункеровщиков грузоподъемностью 45 тысяч тонн каждый.

В рамках проекта специалисты TAIS построят суда на одной из индийских верфей.

Пилотное соглашение по тендеру подпишет Anadolu Deniz İnşaat Kızakları, входящая в состав TAIS.

Стоимость проекта составляет 2,3 миллиарда долларов, строительство продлится восемь лет. Прибыль будет распределена между участниками проекта в зависимости от объемов работы.

Заместитель главы правления TAIS и глава Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Суалп Уркмез рассказал агентству «Анадолу», что деятельность TAIS направлена на рост ее доли на международном рынке.

«Индия — один из наиболее сложных рынков. TAIS удалось выиграть тендер, в котором участвовали многие мировые компании. Это удалось сделать благодаря техническим и производственным возможностям, решительности и смелости. Мы продемонстрировали всему миру, на что способен частный сектор Турции», — отметил Уркмез.