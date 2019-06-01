Самолет Air Astana выполнил первый прямой рейс в Муглу

Казахстанская авиакомпания Air Astana выполнила первый регулярный рейс из Алматы в турецкую Муглу.

Самолет Air Astana со 189 пассажирами на борту совершил посадку в Международном аэропорту Милас-Бодрум.

По традиции первый самолет из Алматы проехал по взлетно-посадочной полосе аэропорта через водную арку.

На выходе из самолета пассажиров встречали аплодисментами и цветами.

Бизнес-координатор Международного аэропорта Милас-Бодрум Иджлал Каяоглу сообщил, что авиакомпания Air Astana будет выполнять регулярные рейсы Алматы-Мугла по субботам и средам.

По его словам, в этом году ожидается рост числа пассажиров на 40 процентов.

«За последние два года мы достигли положительных результатов, в частности в плане международных рейсов. Мы очень рады, что авиакомпания Air Astana выполнила сегодня свой первый регулярный рейс в аэропорт Милас-Бодрум. Сотрудники аэропорта продемонстрировали пассажирам самолета традиционное турецкое гостеприимство», — сказал Каяоглу.