SOCAR и турецкая Tekfen могут построить второй карбамидный завод в Азербайджане

Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR подписала с турецкой Tekfen меморандум о намерениях построить второй в Азербайджане карбамидный завод, сообщила азербайджанская компания в пятницу.

«Учитывая опыт, полученный во время строительства действующего карбамидного завода... SOCAR рассматривает возможность строительства нового завода в Сумгаите мощностью 2.000 тонн карбамида и 1.200 тонн аммиака в сутки», — говорится в сообщении SOCAR.

«В этих целях заключен меморандум с турецкой компанией Tekfen, будет создана рабочая группа и будут проанализированы ряд вопросов для принятия окончательного решения по этому проекту».

Рабочая группа проанализирует возможности участия в проекте компаний группы Tekfen на условиях EPC-контракта.

В январе SOCAR запустила в Сумгаите первый в стране завод по выпуску карбамида годовой мощностью 650.000 тонн.