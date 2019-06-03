Аэропорт «Стамбул» обслужил 10 миллионов пассажиров за 57 дней с начала работы на полную мощность 6 апреля, сообщила в воскресенье компания IGA, осуществляющая эксплуатацию воздушной гавани.

Эсру Йешилез, которая стала 10-миллионным пассажиром в аэропорту, встретили цветами и подарком со стороны официальных лиц аэропорта.

На своей официальной странице в Twitter IGA опубликовала отчет о пассажиропотоке и полетах в прошлом месяце: в мае из аэропорта было выполнено 35.696 рейсов, в том числе 17.814 прилетов и 17.882 вылетов.

Кроме того, 5,2 миллиона пассажиров воспользовались аэропортом в мае. За тот же период общее количество обработанного багажа составило 3,4 миллиона единиц.

Начиная с 6 апреля 2019 года новый аэропорт «Стамбул», который открылся в октябре 2018 года, стал основной воздушной гаванью Турции. Планируется, что в первый год работы пассажиропоток составит 90 миллионов пассажиров, в будущем он будет обслуживать до 220 миллионов пассажиров в год.