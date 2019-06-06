Fiat Chrysler отказалась от слияния с Renault, обвиняет французскую политику

Fiat Chrysler сообщила, что отозвала предложение о слиянии с Renault общей суммой $35 миллиардов, обвинив французскую политику в срыве сделки по созданию третьего по величине автопроизводителя в мире.

Источник, близкий к совету директоров Renault, сказал, что Fiat Chrysler отказалась от слияния после того, как Франция попыталась отсрочить принятие решения о сделке, чтобы заручиться поддержкой Nissan Motor, партнера Renault по альянсу.

Французское правительство, владеющее 15% акций Renault, призывало Nissan поддержать слияние, но японский автопроизводитель сообщил, что воздержится.

«Стало ясно, что в настоящее время во Франции нет политических условий для успешного проведения такого слияния», — говорится в сообщении Fiat Chrysler, опубликованном из Лондона в четверг.

В отдельном сообщении Renault говорится, что совет директоров компании «не смог принять решение в связи с просьбой представителей французских властей отложить голосование до одного из последующих заседаний».

Работа правительства Франции со всеми сторонами планировавшейся сделки по слиянию Renault и Fiat Chrysler велась открыто и конструктивно. Об этом говорится в распространенном в четверг коммюнике министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра.

«С момента представления этого предложения государство, являющееся одним из акционеров Renault, рассматривало его открыто и конструктивно взаимодействовало со всеми заинтересованными сторонами», — говорится в заявлении. В нем подчеркивается, что стороны пришли к единству по большинству вопросов, которые обсуждались во время переговоров. «Согласие было достигнуто по трем из четырех условий. То, что необходимо было получить, — это поддержка Nissan», — говорится в заявлении.