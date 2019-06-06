Toyota и Subaru разработают совместную платформу для производства электромобилей

Японские автопроизводители Toyota и Subaru объявили о заключении партнерства с целью создания общей платформы, которую можно будет использовать для производства электромобилей. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном пресс-релизе двух компаний.

Отмечается, что на основе этой платформы корпорации рассчитывают выпустить под обоими брендами небольшой полноприводной кроссовер с электродвигателем. Произойдет это ориентировочно в 2021 году. Toyota будет при этом отвечать за электрификацию модели, а Subaru за полный привод, поскольку компания имеет большой опыт в этой области.

Как ожидается, платформа станет универсальной, и ее можно будет использовать и при производстве других моделей C и D класса. Обе компании уже имеют опыт партнерских отношений при разработке автомобилей. Речь идет о компактных спорткарах-близнецах Subaru BRZ и Toyota 86, появившихся в 2011 году.

Toyota долгое время уделяла большое внимание развитию технологий гибридных двигателей, заняв лидирующую позицию на мировом рынке по продажам оснащенных ими автомобилей. Однако на фоне всеобщего интереса к электромобилям в корпорации сочли необходимым укрепить свои позиции и в этом перспективном сегменте.

Ранее Toyota объявила о намерении ориентировочно к 2025 году полностью прекратить выпуск автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями, оставив в своей модельной линейке только гибриды, электромобили и автомобили, работающие на водороде. Кроме того, к настоящему времени Toyota также заключила договор с двумя другими японскими компаниями — Suzuki и Mazda — с целью совместного производства электромобилей.