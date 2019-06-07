В Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум

В Санкт-Петербурге продолжается международный экономический форум (ПМЭФ).

Как и в первый день, одним из самых активных спикеров форума стал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который в своем выступлении затронул тему бизнес-процессов в России.

Главный аудитор России заявил, что вхождение в топ-5 экономик мира декларируется как национальная цель.

Одним из основных событий второго дня станет пленарное заседание под названием «Формируя повестку устойчивого развития».

На нем выступят президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министры Армении и Словакии Никол Пашинян и Петер Пеллегрини, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Как ожидается, российский лидер будет говорить о проблемах мировой экономики и политики, а также подробно расскажет о реализуемых в России нацпроектах.

Всего в ходе форума состоится 170 мероприятий деловой программы.

В первый день работы форума его участники подписали контракты на общую сумму 100 миллиардов рублей.