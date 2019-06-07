Газпром предлагает Украине новую цену на газ

Российский «Газпром» выразил готовность начать переговоры о прямых поставках газа в Украину по сниженной на 25 процентов цене, что дешевле, чем по реверсу.

Об этом председатель правления компании Алексей Миллер сказал по итогам встречи с лидерами украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Контракт на продажу природного газа в Украину важнее, чем контракт на поставку газа в Европу», — сказал Миллер.

В ноябре 2015 года Украина прекратила импорт природного газа из России.