Пассажиропоток в аэропортах Стамбула достиг почти 40 миллионов

Из аэропортов Стамбула в январе-мае 2019 года выполнено 275.878 рейсов, а их суммарный пассажиропоток превысил 39,719 миллиона. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Главное управление государственных аэропортов Турции (DHMİ).

В указанный период пассажиропоток в Международном аэропорту Ататюрка, закрытом с шестого апреля для коммерческих рейсов, превысил 16,072 миллиона (4,227 миллиона человек на внутренних рейсах и 11,845 миллиона — на международных).

Пассажиропоток в Международном аэропорту Сабихи Гекчен в январе-мае превысил 13,688 миллиона (8,538 миллиона человек на внутренних рейсах, 5,149 миллиона — на международных).

Пассажиропоток в аэропорту «Стамбул» в указанный период составил 9,958 миллиона (2,506 миллиона человек на внутренних рейсах, 7,452 миллиона — на международных).

В январе-мае 2018 года суммарный пассажиропоток в аэропортах Стамбула превысил 40,524 миллиона.