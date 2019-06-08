Турция получит российские ЗРК С-400 через 2 месяца

Россия начнет поставлять Турции зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 через два месяца. Об этом сказал в интервью российскому телеканалу НТВ на полях Петербургского международного экономического форума глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Все в порядке, думаю, месяца через два мы начнем поставки. Уже авансовые платежи сделаны, оформлен кредит. Кредитные деньги потрачены, техника произведена. Плюс мы уже обучение завершили», — сказал Чемезов.

В декабре 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о подписании контракта с Россией на поставку ЗРК С-400. Позднее глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов уточнил, что речь идёт о поставке четырех дивизионов С-400 на общую сумму порядка 25 миллиардов долларов.