В Анталью за один день прибыло рекордное число туристов

Восьмого июня в турецкую Анталью воздушным путем прибыло рекордное число туристов. Об этом написал в социальным сетях губернатор провинции Мюнир Каралоглу.

Каралоглу сообщил, что 8 июня в аэропорты «туристической столицы» Турции прибыло 85 205 туристов.

Губернатор отметил, что с начала мая в Анталью прибыли 570 422 туриста, что больше показателя прошлого года на 17 процентов.

В то же время число туристов, посетивших Анталью с начала года, выросло на 18 процентов по сравнению с прошлым годом, достигнув 3,87 миллионов человек.