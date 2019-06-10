Греческий Кипр выдал ордер на арест экипажа турецкого судна Fatih

Суд греческого Кипра выдал ордер на арест членов экипажа турецкого бурового судна Fatih, а также представителей компаний, сотрудничающих с Турецкой государственной нефтегазовой корпорацией (TPAO).

МИД Турции осудил решение суда греческой общины Кипра об аресте экипажа турецкого бурового судна Fatih.

«Турция игнорирует подобного рода неправомерные решения. Если греческая община попробует реализовать данное решение, то столкнется с жесткой реакцией Анкары», — написал пресс-секретаря МИД Турции Хами Аксой.

По его словам, Турция внимательно отслеживает сообщения о решении суда греческой общины Кипра относительно ареста экипажа судна Fatih и руководителей иностранных компаний, сотрудничающих с турецкой компанией TPAO.

«Усилия греческой общины, направленные на игнорирование законных прав турок-киприотов и предотвращение буровых работ на континентальном шельфе Турции, обречены на провал. Разведывательные и буровые работы будут продолжены в соответствии с утвержденным графиком», — подчеркнул турецкий дипломат.