США направили в Анкару письмо с предложением по F-35

Власти США направили в Анкару письмо с предложением по реализации программы создания самолетов пятого поколения F-35, сообщил «Анадолу» глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

По его словам, документ рассматривается в Министерстве национальной обороны Турции. «Письмо рассматривается. Минобороны и Управления оборонной промышленности действуют в связке. Ответ американской стороне будет дан. У Турции есть ответы на аргументы США», — сказал Демир.

Касаясь сроков поставок ЗРК С-400, глава Управления оборонной промышленности Турции подчеркнул, что позиция Анкары по данному вопросу неизменна.

«Позиция Турции по С-400 предельно ясна. Тема не подлежит обсуждению. Если в США обеспокоены техническими параметрами комплексов российского производства на вооружении Турции, то мы открыты к диалогу. Анкара предлагает сформировать рабочую группу, однако американская сторона все еще не предприняла конкретных шагов по данному вопросу», — сказал Демир.

Относительно закупок ЗРК Patriot Турцией, глава управления сообщил, что Анкара представила Вашингтону свои предложения и ждет ответа.