Компания Uber запустит воздушное такси в 3 городах мира

Американская компания Uber запустит услугу Uber Air (воздушное такси) в австралийском городе Мельбурн и в двух американских городах — Даллас и Лос-Анджелес. Об этом говорится в сообщении регионального менеджера Uber в Австралии, Новой Зеландии и Северной Азии Сьюзан Андерсон.

«Первые испытательные полеты начнутся в Мельбурне в 2020 году, а полномасштабные коммерческие рейсы запланированы на 2023 год», — сообщила Андерсон.

По словам Андерсон, с момента выхода компании на австралийский рынок услугами Uber воспользовались 3,8 миллионов пассажиров.

«Это свидетельствует о том, что наша компания была принята в Австралии. Приложение будет запущено и в других городах страны вскоре после Мельбурна», — пообещала она.

На первоначальном этапе аеромобили Uber будут использовать взлетно-посадочные полосы аэропортов, вертолетов и крыши парковок.

Как отмечает Эй-би-си, начало коммерческих перевозок с помощью Uber Air в Мельбурне запланировано на 2023 год. При этом первые экспериментальные полеты могут быть начаты в тестовом режиме уже в следующем году.

«Австралийское правительство решило прогрессивно подойти к каршерингу и транспортным технологиям будущего», — приводит телеканал слова Сьюзан Андерсон, регионального менеджера Uber в Австралии. По ее словам, такой подход с учетом географического расположения Мельбурна и рядом демографических факторов делает его "идеальным городом" для запуска сервиса Uber Air.

Uber — популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.

29 декабря 2018 года Управления безопасности гражданской авиации Австралии (CASA) сообщило, что воздушное такси является безопасным видом транспорта и нет никаких препятствий для запуска этой услуги.