Турция и США обсудят ситуацию вокруг С-400 и F-35

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахэн и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар намерены обсудить в предстоящем телефонном разговоре вопросы приобретения Анкарой российских ЗРК С-400 и приостановки обучения турецких летчиков в США навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Об этом Шанахэн сказал журналистам в Вашингтоне.

По его словам, телефонный разговор намечен на 13 июня.

«Завтра состоится телефонный разговор с Хулуси Акаром, и мы сможем проинформировать друг друга о прогрессе в этом вопросе», — сказал Шанахэн.

По словам и.о. главы Пентагона, США приостановили обучение турецких пилотов, но техническая поддержка самолетов продолжается.

«Надеюсь, завтра мы обменяемся мнениями и проинформируем друг друга о том, в каких вопросах нам удалось достичь прогресса. Пока могу сказать только это», — добавил Шанахэн.

Позже в среду министр нацобороны Хулуси Акар назвал содержание письма и.о. главы Пентагона Патрика Шанахэна по С-400 противоречащим духу союзничества Анкары и Вашингтона.

«Ведется соответствующая работа. Турция готовит ответ Вашингтону», — сказал Акар.