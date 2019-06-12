Центральный банк Турции оставил ключевую ставку на уровне 24%

Центральный банк Турции решил оставить неизменной ключевую ставку, сообщил регулятор в среду.

«Совет по денежно-кредитной политике принял решение оставить ставку по недельным операциям РЕПО неизменной на 24 процентах годовых», — сообщил турецкий ЦБ.

Отмечается, что недавно опубликованные данные показывают, что тенденция к перебалансированию экономики стала более заметной.

В сентябре прошлого года на фоне рекордного падения турецкой лиры центробанк повысил ключевую ставку на 6,25 процентного пункта — до 24 процентов годовых с 17,75 процента.