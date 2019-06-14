Заседание Экономического совета СНГ пройдет в Минске

Заседание Экономического совета СНГ пройдет 21 июня в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Исполкома СНГ.

Повестка дня включает в себя обширный комплекс вопросов взаимодействия стран СНГ в сфере экономики.

Ожидается, что в узком формате страны-участницы Совета обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического сотрудничества в Содружестве и обсудят ход подготовки проекта соглашения о свободной торговле услугами.

В расширенном составе планируется рассмотреть основные целевые макроэкономические показатели развития экономик стран СНГ за прошлый год и аспекты проведения в государствах Содружества работ по программе международных сопоставлений на основе паритета покупательной способности валют.

Также планируется подписать ряд документов, регламентирующих, в частности, взаимодействие стран Содружества в сфере инноваций, межгосударственной стандартизации, здравоохранения, антимонопольной деятельности, развития энергетического машиностроения и химической промышленности.