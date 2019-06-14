Турция готова ответить США в случае применения санкций из-за С-400 — глава МИД

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил в пятницу о готовности Анкары ответить Вашингтону в случае применения санкций из-за приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил на встрече с редакторами Агентства Анадолу.

«Если США начнут предпринимать негативные меры, то и у нас есть ответные шаги. Америка приняла ряд решений, мы не намерены оставаться беззвучными. Если к нам будет негативное отношение, то мы выступим с аналогичным ответом», — подчеркнул министр.

Чавушоглу также заявил, что Анкара «решительно настроена в вопросе приобретения С-400 и не намерена от них отказываться».

По его словам, утверждения о некой угрозе, которую якобы представляют ЗРК С-400 системам НАТО, не выдерживают никакой критики.

По словам Чавушоглу, Анкара остро нуждается в ЗРК С-400.

Глава дипломатии напомнил, что вскоре после начала сирийского кризиса Анкара обратилась к своим союзникам за помощью в вопросе обеспечения противовоздушной обороны. В ответ на ряд союзников по НАТО направили в Турцию комплексы Patriot, а Италия разместила в районе турецко-сирийской границы ЗРК Samp-T.

В то же время, стремление Анкары сформировать собственную систему противовоздушной обороны не нашло поддержки у зарубежных партнеров Турции. «Мы не смогли приобрести комплексы Patriot. Поэтому начали рассматривать альтернативные предложения, лучшим из которых стало российское», — сказал турецкий министр.

«Часть оплаты по контракту на С-400 уже перечислена. Часть денег планируется перечислить в рамках кредита. Вопрос закрыт. Комплексы поступят в Турцию», — подчеркнул Чавушоглу.

Глава дипломатии назвал бессмысленными попытки США предотвратить реализацию турецко-российского оборонного контракта.

Первые сообщения о переговорах России и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Ситуация в Идлибе

Комментируя ситуацию на северо-западе Сирии, глава внешнеполитического ведомства Турции отметил, что Анкара не приемлет отговорок российской стороны о том, что режим Башара Асада не прислушивается к России как к стране-гаранту по Сирии. «Мы не может принять подобных отговорок», — подчеркнул министр.

Чавушоглу привлек внимание к обстрелу одного из наблюдательных пунктов ВС Турции в зоне деэскалации на северо-западе Сирии.

«Анкара придает значимость астанинскому процессу и считает, что усилия в рамках данного международной инициативы должны быть продолжены. Все позитивные процессы последнего периода в Сирии связаны с астанинским процессом. Мы также считаем вовлечение Ирака и Ливана в астанинский процесс», — сказал турецкий министр.

Чавушоглу подчеркнул, что радикальные группы в Идлибе появились по вине режима Башара Асада. «Эти радикальные группы вместе с вооружением прибыли на северо-запад Сирии из Восточной Гуты, Хомса и Хамы. Сегодня Башар Асад атакует Идлиб под предлогом наличия групп, которые сам же эвакуировал на северо-запад Сирии», - пояснил Чавушоглу.

Турция не видит проблем в отношениях с Эр-Риядом

Относительно отношений с Саудовской Аравией, Чавушоглу отметил, что Анкара, в отличие от Эр-Рияда, разделяет темы убийства журналиста Джемаля Кашикчы и развития связей с Саудовской Аравией.

«Президент Турции в дни праздника Рамазан поздравил короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдельазиза. Телефонный звонок Эрдогана свидетельствует об отсутствии проблем в двусторонних отношениях», - сказал Чавушоглу.

Анкара готова к участию в системе INSTEX

Глава турецкого МИД также привлек внимание к напряженности в отношениях между США и Ираном и антииранским санкциям Вашингтона.

Чавушоглу сообщил, что Турция продолжает переговоры с ЕС и Ираном для участия в Европейском механизме расчетов с Тегераном (INSTEX).

Глава МИД призвал провести серьезное расследование атак на танкеры в Оманском заливе. «Необходимо провести серьезное и всестороннее расследование. В противном случае подобные инциденты могут спровоцировать напряженность и иметь опасные последствия», — сказал Чавушоглу.

Турция готова отстаивать свои права в Средиземноморье

Министр также прокомментировал ситуацию вокруг разработки месторождений в восточной части Средиземного моря.

«Турция направила буровые суда в эту часть Средиземного моря, чтобы защитить свои права и права Турецкой Республики Северного Кипра. Этот шаг Анкары вызвал панику у греческой стороны», — сказал Чавушоглу.



США предвзяты в отношении палестино-израильского конфликта

Глава МИД Турции отметил, что односторонние шаги США по Иерусалиму не способствовали миру на Ближнем Востоке.

США заняли предвзятую позицию в отношении палестино-израильского конфликта, отметил Мевлют Чавушоглу.

Турецкий министра также сообщил, что вопрос нормализации отношений с Израилем сегодня не стоит на повестке дня Анкары.