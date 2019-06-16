Экспорт турецких морепродуктов в январе-мае 2019 года вырос на 10%

Турецкий экспорт рыбы и морепродуктов в январе-мае 2019 года вырос в ценовом выражении на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Ассоциацию экспортеров Восточно-Черноморского региона Турции (DKİB).

Турция за указанный период экспортировала 85.418 тонн рыбы и морепродуктов на сумму 444 миллиона 784 тысячи 396 долларов.

Для сравнения, за аналогичный период 2018 года Турция экспортировала 67 864 тонны морепродуктов на 405 миллионов 24 тысячи 747 долларов.

Таким образом, турецкий экспорт рыбы и морепродуктов в январе-мае 2019 года вырос на 26 процентов в количественном выражении и на 10 процентов — в ценовом.

Основными импортерами морепродуктов из Турции стали Нидерланды. Далее следуют Италия и Япония.

По данным DKİB, в январе-мае 2019 года в Нидерланды было экспортировано 10 169 тонн продукции на 61 миллион долларов. Экспорт в Италию составил 49 миллионов долларов, а в Японию — 38 миллионов долларов.

Кроме того, в первые пять месяцев 2019 года Турция экспортировала рыбу и морепродукты в Перу, Буркина-Фасо, Новую Зеландию, ОАЭ, Нигерию, Малайзию и на Мальдивские Острова. Эти страны ранее не входили в число импортеров турецких морепродуктов.

Непосредственно из восточно-черноморского региона Турции рыба и морепродукты поставлятся в Россию, Вьетнам и Грузию.