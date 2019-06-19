США выделят Украине военную помощь на $250 миллионов

США выделят Украине 250 миллионов долларов для развития военной сферы. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны США.

Согласно заявлению, финансовые средства будут затрачены на наращивание потенциала военно-морских сил и сухопутных войск Украины.

Как сообщается, украинской армии будут переданы снайперские винтовки, гранатометы, радары, аппаратура для связи, приборы ночного видения, а также материалы для военной медицины.

По данным Пентагона, с учетом нынешнего ассигнования общий объем предоставленной Киеву с 2014 года американской военной помощи достигнет 1,5 миллиарда долларов.