2-е буровое судно Турции начнет работу на шельфе Кипра

Турция направила в четверг второе буровое судно Yavuz к Кипру для проведения геологоразведочных работ на шельфе. Как сообщил гендиректор государственной нефтяной компании Турции TPAO (Turkish Petroleum Corporation), владеющей судном, Мелих Хан Бильгин, бурение начнется в июле.

«После определения локации для проведения работ в июле мы начнем бурение. Будет пройдено тысяча метров воды и три тысячи метров грунта. По окончании этого этапа мы переведем судно на следующий участок», — заявил Бильгин. Глава TPAO добавил, что «цели работы судна исключительно научные» и являются «продолжением начатых 5-6 лет назад сейсмических исследований» на шельфе Кипра.

Бильгин также указал, что его «не волнуют действия другой стороны», то есть Республики Кипр, которая также ведет работы на шельфе и оспаривает право турок на аналогичную деятельность. Работа судна Yavuz, по его словам, реализуется по закону и на основании выданных TPAO лицензий.

Министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез сообщил, что буровое судно будет вести работы на глубине до 3300 метров на участке Karpaz-1 в акватории порта Магоса на севере Кипра.

Греческая община Кипра не вправе принимать решения по вопросам, касающимся интересов всех жителей острова, подчеркнул Донмез.

В начале июня президент Режэеп Тайип Эрдоган заявил о готовности своей страны защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения. 10 июня власти Республики Кипр санкционировали арест членов экипажа турецкого бурового судна Fatih. Всего под угрозой ареста находятся 25 человек, в числе которых экипаж бурового судна и работники связанных с TPAO местных фирм.